Jan Lisiecki chiude la stagione di Musica Insieme a Bologna

La stagione dei Concerti 2022/23 della Fondazione Musica Insieme di Bologna si conclude il 14 giugno prossimo alle 20.30 nella sede solita dell'Auditorium Manzoni, con il pianista Jan Lisiecki, il quale ha accettato di sostituire l'annunciato Daniil Trifonov, la cui tournée è stata cancellata a causa di un'indisposizione. Gli abbonamenti alla stagione e i biglietti già acquistati rimarranno validi anche per questo concerto.

Al suo debutto nel cartellone di Musica Insieme, Lisiecki eseguirà un recital tutto chopiniano, proposto questa stagione con grande successo anche al Teatro alla Scala di Milano e all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma, alternando all'esecuzione integrale degli Studi Op. 10, un'antologia di Notturni, offrendo così al pubblico l'opportunità di ascoltare alcune fra le pagine più celebri del compositore polacco, con il quale Lisiecki, nato in Canada, condivide però le origini.

Definito dal Boston Globe "un pianista di inusuale raffinatezza e immaginazione", Lisiecki è universalmente apprezzato proprio per le sue interpretazioni chopiniane, che il Guardian ha collocato "ai massimi livelli".

Acclamato per la sua straordinaria maturità interpretativa, il pianista ventottenne si esibisce in oltre cento concerti all'anno in tutto il mondo e ha collaborato con direttori del calibro di Sir Antonio Pappano, Yannick Nézet-Séguin, Daniel Harding, Manfred Honeck e Claudio Abbado. A Bologna è quasi di casa avendo cominciato a frequentare i suoi palcoscenici già nel 2011, quando sedicenne approdò al Festival di Santo Stefano stupendo il pubblico per la sua straordinaria maturita' interpretativa. E poi nel 2013 assieme all'Orchestra Mozart e Claudio Abbado in sostituzione quella volta di Martha Argerich, nel 2015 ospite del Bologna Festival e, infine, nel 2018 con l'Orchestra Filarmonica di Bologna. (ANSA).