Zuppi, essere contro l'utero in affitto non è medievale

(ANSA) - BOLOGNA, 11 GIU - "Io non credo che essere contrari all'utero in affitto significhi essere medievale. Io non mi sento medievale e non penso che sia la modernità far fare un figlio a una persona e glielo compri. Mi spiace nn lo posso accettare. Non trovo niente di moderno in questo". Lo ha detto l'arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi intervenendo a Repubblica delle Idee in corso a Bologna. Il presidente dei vescovi conferma così la posizione della Chiesa sulla maternità surrogata. A fine maggio, al termine dell'assemblea generale della Cei a Roma, aveva richiamato l'indicazione della Corte Costituzionale: "Il suo no sulla maternità surrogata resta una indicazione importantissima, come anche quanto detto sempre dalla Chiesa. E poi ci vuole un po' di buon senso: la vita non si compra mai", aveva commentato.

Zuppi, a Repubblica delle Idee, ha anche parlato della sua missione di pace, per conto di Papa Francesco, in Ucraina e in Russia. Dopo il suo viaggio a Kiev, nel corso del quale ha anche incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il "secondo pezzo sarà il viaggio a Mosca. C'è interesse, c'è attesa da parte del governo russo e prenderemo contatti con la Chiesa russa. I segnali sono di attenzione, di attesa" e si pensa "ci sarà una certa accoglienza da parte del governo e della Chiesa ortodossa", ha detto lo stesso Zuppi. Nel corso di questa seconda tappa potrebbe infatti incontrare anche il Patriarca ortodosso Kirill, come indicato ieri dal cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin. Poi Zuppi ha detto che vanno cercate insieme pace e giustizia: "Senza giustizia la pace non durerebbe, sarebbe rischiosa. La giustizia senza pace sarebbe ingiustizia. Da un lato si deve ristabilire la giustizia e dall'altra parte fare la pace. Ci crediamo. Ci deve essere pace e giustizia". Infine ha evocato il rischio di una escalation nucleare: "Il rischio del nucleare deve farci paura. Poi ci abituiamo a tutto ma non può non farci paura. È folle accettare che ci possa essere il ricorso al nucleare". (ANSA).