Michel Gondry, 'l'AI può diventare uno strumento di controllo'

(ANSA) - BOLOGNA, 11 GIU - Quella dell'AI, l'intelligenza artificiale "è una tematica oltremodo attuale, non ha progetti cinematografici a riguardo ma è un argomento di cui si sta parlando molto da diverso tempo. L'intelligenza artificiale può diventare un mezzo di controllo sociale e potrà essere usata come strumento per aumentare il profitto economico attraverso il dominio di determinati esseri umani su altri esseri umani". Così il regista premio Oscar Michel Gondry si è rivolto alla platea del Biografilm Festival - in programma a Bologna fino al 19 giugno - dove è arrivato per la presentazione del suo ultimo film The Book of Solutions in anteprima italiana.

A giudizio del regista francese, noto al grande pubblico per Se Mi Lasci Ti Cancello, il timore è che l'intelligenza artificiale possa "essere strumentalizzata a livello sociale e economico. Come per il boom di internet tra gli anni novanta e duemila - ha spiegato in una nota - l'intelligenza artificiale esploderà all'improvviso prendendo velocemente il sopravvento con delle strade e derive imprevedibili. Questo porterà a un cambiamento inaspettato della società e potrà essere impiegata con conseguenze impensate".

Quanto alla sua ultima pellicola, The Book of Solutions - che vede protagonista un regista bipolare e paranoico che per salvaguardare il suo nuovo film dalle ingerenze dei produttori tenta di concluderne il montaggio nascosto a casa di sua zia sulle Cevenne - Gondry ha confessato: "Il film mostra il modo in cui creo nuove idee da inserire nel mio film e ciò che è importante è mostrare questa parentesi e come mi sono comportato in questa situazione anomala".

Parlando di cinema e di processo creativo, il cineasta transalpino ha raccontato di avere preso a prestito Brian Wilson dei Beach Boys e l'album Pet Sounds. "Ho visto questo documentario in cui lui si rinchiuse in studio per comporre in cui raccontava che puntava due dita sulla tastiera e lasciava le altre giocherellare con la melodia - osserva -: ecco si parte da un'idea che si ha in testa e si vede dove ti porta. Questo in sintesi l'atto creativo". The Book of Solutions arriverà in autunno nelle sale italiane distribuito da I Wonder Pictures.

