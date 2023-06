Love Comics, mostra del fumetto contemporaneo al Mar di Ravenna

(ANSA) - RAVENNA, 11 GIU - La seconda edizione di Coconino Fest e la mostra Love Comics si terranno dal 15 al 18 giugno a Ravenna al Mar, il Museo d'arte della città, dove l'esposizione di grandi autori del fumetto contemporaneo resterà poi aperta fino al 30 luglio.

Nonostante il momento difficile e l'emergenza dopo l'alluvione, l'amministrazione comunale, il Museo e la casa editrice bolognese Coconino Press hanno deciso di non rinunciare alla manifestazione: un festival di incontri e una mostra che testimoniano la volontà di ripartenza, un segno di solidarietà e di speranza, uniti intorno alla proposta di cultura e alla bellezza dell'arte del fumetto. Per dare un segnale concreto e un contributo alla ricostruzione, Coconino Press ha deciso di devolvere l'incasso delle vendite che verranno effettuate al bookshop della mostra nei giorni del festival per favorire il ripristino di attività culturali e dare sostegno a soggetti produttori di cultura sul territorio che hanno subito danni per l'alluvione. Il festival celebrerà la "nona arte" del graphic novel, messo in relazione con altre forme di espressione e di racconto come musica, arti figurative, letteratura, cinema e performance, rivolgendosi a tutte le generazioni, con particolare attenzione per le più giovani.

Il Museo ospiterà sotto il titolo collettivo Love Comics cinque mostre di tavole originali di alcuni tra i più grandi nomi del fumetto: due maestri scomparsi la cui opera continua ad affascinare le nuove generazioni, Andrea Pazienza e il giapponese Kazuo Kamimura, due fumettisti tra i più premiati della scena contemporanea, Manuele Fior e Paolo Bacilieri, e un'esposizione che rende omaggio al brillante talento di Tuono Pettinato nel secondo anniversario della morte dell'autore. Una sesta mostra accenderà i riflettori sui lavori di giovani esordienti scoperti e lanciati da Coconino Press: BeneDì (Benedetta D'Incau), Silvia Righetti e Rambo Pavone. Fra gli eventi in programma durante la festa, un omaggio ad Andrea Pazienza a 35 anni dalla morte con il reading 'Gli ultimi giorni di Pompeo' dello scrittore, cantante e musicista Emidio Clementi, leader dei Massimo Volume (16 giugno), e un incontro-dibattito, il 15, per ricordare Tuono Pettinato.

