Attivisti per l'ambiente bloccano la tangenziale di Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 10 GIU - A Bologna gli attivisti di Extinction Rebellion sono entrati in tangenziale all'ingresso 7-bis in protesta contro il progetto del Passante, che prevede l'allargamento dell'autostrada. Il traffico è stato deviato e le auto sono state fatte uscire prima dello svincolo.

In testa al corteo, partito da via Stalingrado è composto da circa 200 persone, è esposto lo striscione "2050 è troppo tardi", in riferimento all'obiettivo "emissioni zero" contenuto nella legge europea sul clima. "Il Passante non lo vogliamo, noi vogliamo aria pulita", intonano i partecipanti. (ANSA).