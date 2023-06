Premio a Orchestra Senzaspine per proposte di opera accessibile

(ANSA) - BOLOGNA, 09 GIU - L'Orchestra Senzaspine di Bologna ha vinto il 'Premio Siebaneck', destinato a iniziative di particolare significato nell'ambito della didattica musicale e dell'avviamento professionale dei giovani, per le proposte di opera accessibile. Il riconoscimento sarà consegnato domani, al teatro Donizetti di Bergamo nell'ambito della cerimonia per la 42/a edizione del premio della critica musicale Franco Abbiati, che sarà seguita in diretta da Radio3. La commissione ha decretato i vincitori scegliendo tra produzioni, iniziative e concerti che si sono svolti nei teatri, nel festival e nelle sale da concerto italiane nel 2022.

"Siamo estremamente onorati - dice il maestro Matteo Parmeggiani - di ricevere questo importantissimo premio, un risultato che non ci aspettavamo e che arriva proprio durante i festeggiamenti dei nostri primi dieci anni di attività. La soddisfazione più grande è certamente la consapevolezza che tutto il lavoro iniziato anni fa per rendere la musica classica accessibile e inclusiva sia stato riconosciuto a livello nazionale".

"Senzaspine significa accessibilità, in tutti e per tutti i sensi - aggiunge il maestro Tommaso Ussardi - e siamo felici che la giuria del premio Abbiati abbia avuto l'accortezza e il coraggio di premiarci. Non dobbiamo fare altro che continuare su questa strada, perchè la musica classica ha bisogno di riconquistare la contemporaneità, riportare la bellezza nei cuori e ritrovare una funzione sociale e culturale che purtroppo ormai da molti anni ha perso". (ANSA).