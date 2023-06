Danza, concerti e musical per festeggiare i Portici di Bologna

Dopo la preview di fine maggio, entra nel vivo la prima edizione di Bologna Portici Festival, la manifestazione che celebra i Portici Patrimonio dell'Umanità Unesco che nel capoluogo emiliano si estendono per 62 chilometri. Sei giornate, dal 13 al 18 giugno (più quella a sorpresa del 19), con oltre 60 eventi in quattro piazze della città per un'unica grande festa: un mix di performance site specific, spettacoli di danza, concerti, musical, camminate e visite guidate ad ingresso gratuito o su prenotazione. Partendo dalla piazza principale, Piazza Maggiore; il quadriportico di Santa Maria dei Servi, per la danza; piazza della Pace, per la prima volta luogo di spettacolo, con una dedica particolare alla Filuzzi, che diventa insieme al Complesso Monumentale della Certosa un unico grande teatro; infine il portico moderno del Treno della Barca.

Si comincia con la musica, il 13 in Piazza Maggiore, con 'E buio fu', opera contemporanea in cui musica classica, elettronica e parole si intrecciano con arte visuale e danza per raccontare Bologna e la sua storia, affidata agli strumentisti dell'Orchestra Senzaspine. A seguire uno spettacolo della Bernstein School of Musical (altra realtà cittadina), il Gran Galà del Festival Europeo dei Cori Lgbtq+ Various Voices, e il concerto dell'Orchestra del Conservatorio Martini diretto da Oksana Lyniv, anteprima anche del Festival Respighi. In Piazza della Pace, verrà creato un vero e proprio Village dove, tra le tante proposte, protagonista sarà la Filuzzi, il ballo popolare di inizio Novecento. Ad aprire le danze sarà, però, la voce del poeta e scrittore Paolo Nori, con un suo racconto personalissimo sui Portici. In Certosa, in un doppio appuntamento serale (alle 20.30 e alle 22 del 17) la magia di una camminata sospesa nel cielo con il funambolo Andrea Loreni. Nella piazzetta di Santa Maria dei Servi sarà protagonista invece la danza, mentre all'interno della Basilica, il 16 giugno, spazio alla beneficenza a sostegno del Teatro Rossini di Lugo, gravemente danneggiato dall'alluvione, con la Cappella Musicale dei Servi che eseguirà lo Stabat Mater rossiniano.

Infine, il Treno della Barca, con la tre giorni del Treno dei Desideri a cura di Estragon.