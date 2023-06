Conselice riparte, chiusi i centri di accoglienza

Conselice riparte. Nel paese simbolo dell'alluvione in Romagna perché rimasto allagato per diversi giorni, si stanno normalizzando i servizi, si apre la fase della conta dei danni e dell'avvio delle prime procedure di risarcimento: alla biblioteca comunale, a fianco del municipio, è stato allestito un punto per il ritiro e la consegna della modulistica per la richiesta dei primi contributi (Cas e Pac, ovvero Contributo per l'autonoma sistemazione e Primi aiuti ai cittadini), e il Comune consiglia l'invio telematico, mentre sotto il porticato del municipio è attivo il punto di raccolta delle segnalazioni.

Domenica 11 giugno chiuderà definitivamente il centro di accoglienza temporaneo allestito nella scuola media (ultimo centro di accoglienza ancora attivo sul territorio), mentre in Caritas è possibile ancora registrarsi per avere pacchi viveri e indumenti.

Grazie alle donazioni, l'Amministrazione comunale con il supporto dei Vigili del fuoco ha potuto preparare per ogni famiglia alluvionata (si parla di oltre 1.500 abitazioni) la consegna porta a porta di pacchi. A partire da sabato 10 giugno saranno riattivati anche i mercati settimanali sia di Conselice, sia di Lavezzola, mentre le ordinanze di evacuazione sono tutte terminate, per ogni territorio del Comune. Anche sul fronte dei rifiuti si tornerà gradualmente alla normalità: da venerdì 9 giugno entra in campo il servizio ordinario che prevede il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti su prenotazione.

