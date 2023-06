Tezenis Summer Festival, i big delle hit sul palco di Rimini

Achille Lauro, Annalisa, Articolo 31, Baby K, Bismark, Boro Boro, Clara, Dara, Emis Killa, Federica, Fred De Palma, Gaia, Gemelli Diversi, Luigi Strangis, Matteo Romano, Mr Rain, Oriana Sabatini, Piccolo G, Pinguini Tattici Nucleari, Rhove, Rocco Hunt, Rondodasosa, Rosa Chemical, Rose Villain, The Kolors, Tommaso Paradiso: sono i big della musica italiana che venerdì 9 giugno saliranno sul palco di piazzale Fellini a Rimini per la prima data del Tezenis Summer Festival, progetto che vede insieme Tezenis e Radio 105 con un calendario di eventi che attraverserà la penisola.

Il Festival si chiuderà il 30 giugno a Genova, dopo aver toccato Messina e Paestum. Al timone delle serate saranno le conduttrici dell'emittente Mariasole Pollio e Rebecca Staffelli; in apertura e chiusura dello spettacolo, un dj-set firmato Radio 105.

La line-up dei quattro concerti è formata dagli artisti protagonisti delle classifiche, rappresentativi dell'intera scena musicale italiana. Tutti gli appuntamenti di Tezenis Summer Festival verranno trasmessi in diretta su Radio 105, Radio 105 Tv (canale 66 del digitale terrestre), app e vivranno live sui social di Radio 105. (ANSA).