Mimit, al via le domande fondo di garanzia per l'alluvione

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - Da oggi e fino al 31 dicembre 2023 sarà possibile per le imprese colpite dalle alluvioni, presentare le domande di richiesta al fondo di garanzia che porta misure per sostenere la ripresa delle Pmi. Lo comunica una nota del ministero delle Imprese e del made in Italy che fa riferimento agli eventi catastrofici a partire dal 1 maggio scorso, principalmente in Emilia-Romagna.

Il fondo gestito da Mediocredito centrale, prevede gratuità dell'intervento e incremento delle percentuali di coperture come disposto dal decreto Alluvione Emilia-Romagna. Per la presentazione delle richieste sarà necessario utilizzare la nuova versione dell'allegato 4 pubblicato dal Gestore sul sito del Fondo in data 5/6/2023. (ANSA).