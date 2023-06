Maltempo: ripartono i 'Percorsi del Savio' nel Cesenate

(ANSA) - CESENA, 08 GIU - L'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna nel mese di maggio ha messo a dura prova il territorio della Romagna. Grazie al lavoro delle Amministrazioni e all'inestimabile contributo dato dai numerosissimi volontari, i Percorsi del Savio, gli itinerari lungo la valle del fiume romagnolo dalle pendici del Monte Fumaiolo fino alle coste del mare Adriatico sono raggiungibili e offrono numerose eccellenze turistiche visitabili in tutta sicurezza, tra benessere, arte e cultura.

Le bellezze del territorio, per ripartire, hanno bisogno dell'aiuto dei turisti, che possono visitare i centri storici di Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto.

Nel territorio di Bagno di Romagna sono regolarmente aperte e attive le Terme, il Sentiero degli Gnomi e il Lago di Ridracoli; a Verghereto i percorsi del Monte Fumaiolo, con le storiche Sorgenti del Tevere e del Savio. A Sarsina si possono visitare la Cattedrale di San Vicinio, il Museo Diocesano e il Museo Archeologico Nazionale. Anche a Cesena tutti i musei e i monumenti aspettano turisti e visitatori: la Biblioteca Malatestiana, Villa Silvia-Carducci, la Rocca Malatestiana, la Basilica di Santa Maria del Monte, il Museo dell'Ecologia. Da non dimenticare le tante sagre, gli eventi, le mostre che caratterizzano il territorio.

In via di definizione anche la stagione estiva, che vedrà numerosi concerti e spettacoli con artisti di livello internazionale: dagli Extraliscio l'8 luglio a Goran Bregovic il 12 a Bagno di Romagna; da Giancane assieme a Zero Calcare il 13 luglio, a Drusilla Foer il 16, ai Baustelle il 21 luglio a Cesena; da Guido Catalano a Mercato Saraceno il 22 luglio a Elio il 25 luglio a Sarsina. (ANSA).