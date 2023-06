Maltempo: rimane l'allerta in E-R, gialla fino a venerdì

Rimane gialla fino a tutta la giornata di venerdì l'allerta per il maltempo in Emilia-Romagna, anche se non su tutta la regione. Oggi, giovedì 8 giugno, possono verificarsi temporali anche di forte intensità, con possibili effetti e danni, più probabili nel pomeriggio in Appennino, anche se non si escludono in pianura con possibili allagamenti delle aree urbane, dovuti al non totale ripristino della funzionalità della rete fognaria dopo le alluvioni.

Nelle aree interessate da temporali sul territorio collinare-montano, spiegano Arpae e Protezione civile, potranno verificarsi rapidi innalzamenti dei livelli nei corsi d'acqua, ruscellamenti lungo i versanti e occasionali frane. Anche domani, venerdì 9 giugno non si escludono temporali sparsi di breve durata, più probabili sulle zone di pianura emiliane e rilievi occidentali della regione nelle ore pomeridiane-serali con possibili danni ed effetti associati occasionali. (ANSA).