Festival del Cinema Ritrovato a Bologna con 480 film

480 film proiettati in Piazza Maggiore e altre sale della città dal 24 giugno al 2 luglio prossimi faranno di Bologna ancora una volta una delle capitali mondiali del cinema: è la 37/a edizione del festival Il Cinema Ritrovato, promosso dalla Cineteca di Bologna, che si inaugurerà con la proiezione di lo ti salverò di Alfred Hitchcock.

La manifestazione, in realtà, sarà preceduta dalla proiezione di altri grandi film restaurati già dal 19 giugno. Come di consueto tanti saranno gli ospiti, annunciati dal direttore della Cineteca Gian Luca Farinelli: dall'abitué Wim Wenders per presentare il suo Lampi sull'acqua, a Joe Dante per i suoi cult Gremlins e Gremlins 2, dal compositore Pino Donaggio autore delle musiche del film di Brian De Palma Blow Out, a Thelma Schoonmaker, montatrice 3 volte Premio Oscar e moglie di Michael Powell, che parlerà del lavoro del marito. Il Cinema ritrovato 2023, dedicato a Hollywood nel centenario delle case di produzione Disney, Warner e Universal e al produttore Tom Luddy (recentemente scomparso), presenterà alcuni film-capolavoro appena restaurati come Quién sabe? di Damiano Damiani, Blow Out di Brian De Palma, La signora della porta accanto di François Truffaut, Thelma & Louise di Ridley Scott, Una storia vera e Inland Empire di David Lynch, The Dreamers di Bernardo Bertolucci, Fear and Desire di Stanley Kubrick, Da qui all'eternità di Fred Zinnermann, Il grido di Michelangelo Antonioni, La maschera del demonio di Mario Bava, Banditi a Orgosolo di Vittorio De Seta. Senza dimenticare, nelle sezioni La macchina del tempo e La Macchina dello spazio, le pellicole meno conosciute provenienti dalla cinematografia senegalese e austriaca, le dive russe in Italia, le commedie tedesche tra il 1933 e il 1937. E poi le grandi retrospettive, due delle quali dedicate a due grandi artiste del cinema nostrano, Anna Magnani, nel cinquantenario della scomparsa, e alla più grande sceneggiatrice del cinema italiano, Suso Cecchi D'amico. I consueti cineconcerti in piazza con l'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna diretta da Timothy saranno dedicati ai film Stella Dallas del 1925 di Henry King (26/6) e al capolavoro di Ernst Lubitsch, Il ventaglio di Lady Windermere (1/7). (ANSA).