Truffa con toner stampanti, GdF sequestra sito e-commerce

Sul sito di e-commerce erano messi in vendita a prezzi concorrenziali ricambi e toner originali per stampanti di noti marchi di elettronica (HP, Samsung, Toshiba e Dell), ma dopo l'acquisto i clienti si vedevano arrivare a casa prodotti compatibili o rigenerati, spesso di scarsa qualità. A scoprire la truffa è stata la Guardia di Finanza di Bologna, che ha sottoposto a sequestro la piattaforma di e-commerce e denunciato per frode in commercio il suo responsabile, un imprenditore residente a Bologna.

Secondo le stime delle Fiamme Gialle l'uomo avrebbe ottenuto ricavi, nell'ultimo triennio, per oltre 500.000 euro. I finanzieri del 1/o Nucleo Operativo Metropolitano hanno approfondito, attraverso tecniche di open source intelligence, le circa 100 recensioni negative presenti sul web riferite alla piattaforma. Nei circa 50 annunci di vendita pubblicati sul sito erano indicati dettagli tecnici e immagini dei prodotti originali, mentre quelli effettivamente spediti erano compatibili o rigenerati.

Nonostante i ripetuti reclami, i consumatori finali non riuscivano a ottenere il rimborso di quanto pagato e, in alcuni casi, i prodotti acquistati non venivano neppure spediti. La Finanza ha perquisito l'abitazione dell'indagato e il luogo di stoccaggio della merce, entrambi nella periferia di Bologna, sequestrando il pc e il server utilizzati per l'attività illecita e circa 200 ricambi destinati alla vendita. (ANSA).