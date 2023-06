Maltempo: ripristinata circolazione dopo nubifragio nel Reggiano

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 07 GIU - Circolazione ripristinata in località Gatta di Castelnovo ne' Monti sull'Appennino Reggiano, dove nel pomeriggio, a seguito di un violento temporale, è esondato il torrente Spirola, affluente del fiume Secchia. Non si sono registrati feriti e non è stato necessario evacuare alcuna abitazione.

La circolazione stradale era stata interrotta a causa di fango e detriti. Ma l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco di Reggio Emilia e del personale tecnico del Comune di Castelnovo ne' Monti ha consentito di riaprire la viabilità, provvedendo a rimuovere gli ostacoli. I lavori di messa in sicurezza sono tuttora in corso. Diversi gli scantinati allagati e i danni sono in corso di quantificazione. Sul posto anche i carabinieri delle stazioni di Castelnovo ne' Monti e di Carpineti nonché i carabinieri forestali e la polizia locale.

(ANSA).