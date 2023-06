Maltempo: ancora allerta gialla in E-R, previsti temporali

Allerta gialla in alcune zone dell'Emilia-Romagna dalla mezzanotte di domani e per 24 ore per criticità idraulica nella bassa collina, pianura e costa romagnola, nonché per la pianura bolognese, e per criticità idrogeologica nell'alta collina romagnola e collina bolognese.

Cala l'allerta per i temporali sulla regione che da gialla diventa verde. Per domani infatti, sono previsti temporali sparsi ma di breve durata, localmente anche di forte intensità, più probabili sul settore centro orientale, con possibili effetti e danni associati con particolare riferimento a possibili allagamenti delle aree urbane, dovuti al non totale ripristino della funzionalità della rete fognaria.

Inoltre, nel settore collinare centro-orientale, permane la possibilità di evoluzione dei dissesti che si sono innescati nelle ultime settimane. La criticità idraulica gialla è dovuta a situazioni di vulnerabilità localizzate nella pianura bolognese, ravennate e forlivese, per la difficoltà di smaltimento delle acque che gravano sul reticolo secondario e di bonifica e per possibili problemi di tenuta arginale, che potrebbero interessare anche il reticolo principale. (ANSA).