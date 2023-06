Difesa del sindaco di Bibbiano, severa smentita all'accusa

"Gli assunti accusatori hanno trovato una severa smentita". Sono le parole dell'avvocato Giovanni Tarquini per conto di Andrea Carletti, il sindaco di Bibbiano imputato con altre 16 persone nel processo sugli affidi in val d'Enza in corso a Reggio Emilia, in ordinario. Il quale reputa l'assoluzione di ieri in Appello dello psicoterapeuta Claudio Foti "un passaggio molto importante nel tormentato percorso verso la verità" dell'inchiesta Angeli e Demoni.

"Occorrerà attendere come sempre le motivazioni - aggiunge il legale - Noi proseguiamo nel paziente lavoro che ci vede coinvolti, allo stesso fine, nel processo attualmente in corso".



"Occorrerà naturalmente attendere le motivazioni, ma questa decisione, così netta nell'escludere ogni profilo di rilievo penale ed ogni irregolarità in capo a Foti, sembra confermare ciò che questa difesa ha sempre sostenuto, ossia la totale buona fede del sindaco Carletti nell'assoluta correttezza e piena affidabilità delle attività svolte della onlus Hansel & Gretel e del percorso terapeutico svolto dagli assegnatari del servizio", dice sempre Tarquini in una dichiarazione congiunta con l'altro difensore, il professor Vittorio Manes.