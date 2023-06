Ambiente, striscione sulla Torre Asinelli a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 07 GIU - Alcuni attivisti del movimento ambientalista Extinction Rebellion hanno esposto sulla Torre degli Asinelli di Bologna uno striscione contro l'allargamento del Passante di mezzo. Il blitz è stato messo in atto nel primo pomeriggio: dalla sommità della torre sono stati accesi alcuni fumogeni e appeso uno striscione nero con la scritta: 'No Passante, agiamo ora', e la data del 10 giugno per rilanciare un'altra iniziativa di protesta.

Gli attivisti, che per alcuni minuti sono rimasti incatenati alle grate della torre, hanno spiegato in una nota che il Passante "rappresenta l'opera simbolo dell'indifferenza delle istituzioni locali e nazionali per gli effetti clima-alteranti delle politiche di sviluppo del territorio." Extinction Rebellion chiede che Comune e Regione si battano per la sospensione del progetto e per la formulazione di strategie alternative per la riduzione del traffico privato, che prevedano il potenziamento del trasporto pubblico: la principale misura per l'abbattimento delle emissioni dannose per la salute e per l'ambiente. "Il 10 giugno - scrivono ancora - bloccheremo il Passante di mezzo per rimarcare ancora una volta la necessità per la nostra comunità di prendere una direzione completamente diversa." Sono intervenuti carabinieri e polizia locale.

