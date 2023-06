Terme, torna in Emilia-Romagna 'La notte celeste'

Centri termali aperti fino a mezzanotte, balli in piazza, musica dal vivo, animazione per bambini, visite guidate, degustazioni, street food, week-end benessere a tariffe scontate: sono un centinaio gli appuntamenti de La Notte Celeste, la festa delle Terme dell'Emilia-Romagna che, torna nel week end del 23-24-25 giugno, con giornata clou il 24 giugno.

Dal Parmense alla Romagna, in 14 località, tanti gli intrattenimenti. Si fa festa all'interno dei centri termali che offrono per questa occasione pacchetti a tariffe speciali e si celebra questo momento anche nelle località che ospitano le terme. Sui social l'hashtag è: #notteceleste. Il sito ufficiale è: lanotteceleste.it. "Dopo gli eventi drammatici che hanno colpito l'Emilia-Romagna, La Notte Celeste rappresenta un segnale di positività e di volontà di andare avanti - commenta Andrea Corsini, Assessore Regionale al Turismo - le Terme dell'Emilia-Romagna hanno fatto un grande lavoro e sono pronte ad ospitare e a coccolare gli ospiti e lo dimostrano subito con La Notte Celeste un evento unico: è la grande festa italiana del benessere. Chi vuole stare vicino all'Emilia-Romagna, lo può fare in un modo molto semplice: venire a trovarci ed essere accolti con la cordialità e la gentilezza che contraddistinguono la nostra terra". Esce inoltre in questi giorni la nuova Guida delle Terme dell'Emilia-Romagna, una vera guida turistica che illustra i 23 centri termali del territorio regionale che offre informazioni su itinerari, escursioni enogastronomiche, cammini e percorsi nella natura, siti di arte, curiosità: Il sito è termemiliaromagna.it. (ANSA).