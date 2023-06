Startup chiamata in Emilia Romagna per i rilievi delle frane

(ANSA) - CHIETI, 06 GIU - Si occupano di rilievi e ispezioni con droni industriali nel settore civile, industriale e agricolo, hanno operato per rilevare infiltrazioni e corrosioni per aziende come Fca Italy, ex Sevel di Atessa, nonché in centrali termoelettriche, navi, cisterne, impianti eolici e fotovoltaici. In Puglia sono stati chiamati per rilevazioni ad alta risoluzione della flora del Parco regionale Bosco di Rauccio. Poi è arrivata la chiamata dal centro emergenziale del soccorso aereo dell'Emilia Romagna, durante l'alluvione. "Qui - racconta iil trentenne Gilberto Gregoris, Operations manager dell'azienda "Netf Drone" fondata a Chieti a fine 2020 dal fratello Lorenzo, 26enne - in maniera rapida e molto accurata abbiamo censito circa 40 corpi franosi. Con la nostra microimpresa realizziamo il nostro sogno di rimanere a vivere in Abruzzo dedicandoci a quello che ci appassiona di più, l'industria 4.0 e la tecnologia dei droni".

"Le persone che abbiamo incontrato in Emilia Romagna, soprattutto quelle a 5 metri dalla frana, erano, nella disperazione, contente di vederci perché capivano che a stretto giro avrebbero avuto una risposta: se potevano rimanere nelle loro case o dovevano evacuare" racconta Gilberto Gregoris. "Le rilevazioni ottenute sono state allarmanti. Quasi tutte le frane erano a ridosso delle abitazioni". I fratelli Gregoris hanno operato nella provincia di Forlì-Cesena, zona critica della regione colpita dall'alluvione che dal 2 al 17 maggio ha provocato allagamenti, straripamenti e oltre 800 frane, 17 morti, oltre 50mila sfollati e danni per circa 7 miliardi di euro.

"Crediamo di poter crescere, questo lavoro ha un grosso potenziale e tanti possibili impieghi in Abruzzo". Hanno cominciato con un investimento di tasca propria per acquistare la strumentazione tecnologica e poi, prosegue Gregoris, "abbiamo avuto un piccolo contributo dalla Camera di commercio Chieti-Pescara e poi siamo stati premiati all'evento Startcup Abruzzo 2022 da Fca Italy. Il mese scorso Stefano Cianciotta, amministratore delegato di Fira (Finanziaria Regionale Abruzzese) ha voluto visitare la nostra azienda per rendersi conto di persona della nostra realtà. Ne siamo molto orgogliosi". (ANSA).