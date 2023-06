'It's about time' primo cd dell'orchestra giovanile BenTiVoglio

L'orchestra giovanile BenTiVoglio, che raccoglie una settantina di ragazzi dai 12 ai vent'anni provenienti da tutta l'area metropolitana di Bologna, Modena e Faenza, ha realizzato il primo cd, 'It's about time', con un repertorio che spazia da autori classici come Tchaikovsky a compositori moderni come Ennio Morricone. Il cd, registrato nella sala dei cinque camini del castello di Bentivoglio, rappresenta il coronamento di un lavoro artistico e didattico unico nell'hinterland bolognese e verrà presentato alle istituzioni giovedì 8 giugno, alle 20.30, proprio nella sala in cui è stato realizzato. E' prevista la presenza, tra gli altri, dell'assessore regionale alla cultura Mauro Felicori e dei sindaci dei comuni dell'Unione Reno Galliera, per un'occasione di incontro con i giovani musicisti e un momento dedicato all'esibizione dell'orchestra.

L'orchestra giovanile BenTiVoglio nasce dalla lunga esperienza didattica della scuola di musica dell'associazione culturale Il Temporale di Bentivoglio e San Giorgio di Piano, che ha realizzato, sotto la direzione artistica di Marzia Baldassarri ed Emiliano Bernagozzi, un percorso accademico di grande impegno e caratura formativa. Dopo una intensa attività concertistica in vari teatri regionali e tournée estere, ci si è voluti dedicare alla realizzazione di una testimonianza diretta sia dell'impegno artistico dei tanti ragazzi che la compongono, che della consolidata qualità esecutiva che fa di questa orchestra un vanto della realtà musicale di Bologna Metropolitana. (ANSA).