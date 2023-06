Florim, in 11 anni 58 milioni per la sostenibilità ambientale

Florim ha pubblicato la 15esima edizione del 'Bilancio di Sostenibilità'. Nel 2022 il gruppo emiliano della ceramica ha registrato un fatturato di 584 milioni, con un incremento di oltre il 22% e investimenti per 152 milioni di euro in significativa crescita rispetto all'anno precedente. Negli ultimi 11 anni sono stati investiti 58 milioni di euro in interventi di sostenibilità ambientale, di cui circa otto milioni lo scorso anno, durante il quale è stato avviato un progetto di decarbonizzazione che prevede la misurazione dell'impatto delle attività aziendali al fine di implementare una strategia di progressiva riduzione delle emissioni.

L'azienda ha avviato nel 2023 un progetto pilota di e-mobility per il trasporto delle lastre tra gli stabilimenti di Mordano e Fiorano. "Devo doverosamente premettere che sul lato economico e finanziario, sia Florim che il Gruppo Fin-Floor hanno registrato i migliori risultati di sempre, grazie alle scelte strategiche compiute negli anni precedenti e al senso di responsabilità, la dedizione e l'impegno che tutti gli uomini e le donne che lavorano in Florim hanno messo e mettono quotidianamente nel loro lavoro", ha scritto il presidente Claudio Lucchese nella lettera agli stakeholder. "Nonostante l'instabilità geopolitica, i rincari energetici e le incertezze sul futuro dell'economia globale a cui abbiamo assistito nel 2022, i risultati del gruppo sono stati affiancati dalla crescita di tutti gli indicatori di sostenibilità evidenziando significative performance e confermando la valenza strategica attribuita da sempre a questi aspetti fondamentali".