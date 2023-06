Band XGiove sarà l'opening act di Zucchero a Reggio Emilia

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 06 GIU - La band marchigiana XGiove sarà opening act del concerto-evento che celebra i 40 anni di carriera di Zucchero 'Sugar' Fornaciari nel "Diavolo in Re Tour" in programma il 10 giugno sul palco dell' Rcf Arena di Reggio Emilia. La formazione, nata nel 2018 e composta da Nicolò Buccioni (voce e fisarmonica), Ludovico Bartolozzi (tastiere), Federico Piermartire (batteria), Giacomo Strappa (chitarra elettrica) e Andrea Massetti (basso), ha già vinto il Premio Riunite per la Miglior Band Emergente al Tour Music Fest 2022 ed è arrivata ad un soffio dall'Eurovision 2023 con il piazzamento al terzo posto nel contest "Una voce per San Marino".

Il gruppo - che ha lanciato in questi giorni il nuovo singolo "Il cuore sul cortile" - fin dagli esordi ha partecipato a numerosi festival e contest, aggiudicandosi anche la vittoria al Festival dell'Adriatico-Premio Alex Baroni e il terzo posto a Sanremo Rock & Trend 2019. Numerosi gli opening act a supporto di artisti come Caparezza, Litfiba, Bandabardò, Gabry Ponte, ai quali si aggiunge ora Zucchero alla Rcf Arena che, con ben 35.000 sedute, diventa la più grande arena in Europa con posti a sedere per show, eventi e concerti. (ANSA).