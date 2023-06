'AperiGene' con Gene Gnocchi al Museo delle ceramiche

(ANSA) - FAENZA, 06 GIU - Gene Gnocchi sarà ospite fisso, dal 29 giugno, del Museo internazionale delle ceramiche (Mic) di Faenza con 'AperiGene', una serie di interviste condotte dal comico fidentino, ma ormai faentino d'adozione, con personaggi pubblici (del mondo dello spettacolo, ma non solo) in orario aperitivo, all'interno del cortile del Museo. Parte del ricavato sarà devoluto a sostegno della città alluvionata. Gli appuntamenti sono finalizzati anche alla valorizzazione del patrimonio del Mic: gli spettatori con il biglietto potranno partecipare ad una visita guidata organizzata prima dello spettacolo.

"Lavoro nel mondo dello spettacolo ormai da tanti anni - anticipa Gnocchi - ne ho viste di cotte e di crude. Con gli artisti che ospiteremo mi lega un rapporto di profonda amicizia.

Quello che vorrei portare sul palco di AperiGene è proprio quella convivialità che, di solito, caratterizza gli incontri tra amici di vecchia data". Saranno, quindi, interviste non convenzionali, ma confidenziali e piene di sorprese. "Anche il pubblico potrà partecipare con domande e interventi - conclude l'artista - E, come ogni aperitivo che si rispetti, anche durante 'AperiGene' ci sarà la possibilità di bere un buon bicchiere di vino". A breve verrà comunicato il calendario degli ospiti. (ANSA).