Un cadavere trovato in un cantiere edile nel Piacentino

Sono in corso indagini per risalire all'identità di un uomo trovato morto nella tarda mattinata di oggi in un cantiere edile nel centro di Castelsangiovanni, in provincia di Piacenza. Qui alcuni operai hanno scoperto il cadavere in un angolo dell'area dove è in corso la costruzione di una palazzina.

Sul posto sono in corso i rilievi dei carabinieri della Compagnia di Piacenza. La data del decesso, stando ai primi accertamenti, pare essere recente e si sospetta possa trattarsi di un uomo senza fissa dimora che potrebbe essere deceduto a causa di un'overdose di sostanze stupefacenti. La salma verrà ora posta sotto sequestro per l'autopsia. (ANSA).