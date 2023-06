Scatta foto al rapinatore e lo fa arrestare dai carabinieri

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 05 GIU - È riuscita a fotografare il rapinatore consentendo ai carabinieri di arrestarlo. È successo a Reggio Emilia sabato intorno alle 15 in viale Timavo, sulla circonvallazione cittadina. Un 29enne di origine ghanese è entrato in un negozio di abbigliamento; la titolare lo ha sorpreso a rubare maglie e pantaloni, ma l'uomo, dopo essere stato scoperto, l'ha colpita al volto per poter scappare. La donna però, nonostante il colpo subito, è riuscita a scattargli una foto col telefonino.

Poi ha chiamato i carabinieri ai quali ha consegnato l'immagine. E grazie a questa, i militari sono riusciti poco dopo a intercettarlo in via Eritrea, nei pressi della stazione ferroviaria. L'uomo però si è opposto al controllo e ha aggredito i carabinieri, ferendo quattro di loro (due-tre giorni di prognosi), ma alla fine sono riusciti ad ammanettarlo.

Perquisito lo zaino, sono stati trovati i vestiti rubati nell'attività commerciale poco prima, poi restituiti alla negoziante. Infine è scattato l'arresto in flagranza di reato: l'uomo dovrà rispondere delle accuse di rapina impropria, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. (ANSA).