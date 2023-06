Oltre 100 spettacoli e eventi all'ottavo Entroterre Festival

(ANSA) - BOLOGNA, 05 GIU - Oltre 100 spettacoli ed eventi diffusi da Piacenza, Parma e Modena a Bologna, Forlì-Cesena e Ravenna, e poi nella città metropolitana di Firenze e in quella di Roma: prende il via a Bologna il 24 giugno l'ottava edizione di Entroterre Festival in programma fino al 14 settembre.

La due giorni inaugurale, 24 e 25 a Bologna, s'ispira al valore dell'accessibilità della musica con l'evento Banda BO, una kermesse che vede sette bande musicali, provenienti da tutta Italia (dai Funkoff, alla Fanfara dell'Arma dei Carabinieri di Firenze) sfilare ed esibirsi nei luoghi più emblematici e suggestivi della città. Il finale della rassegna, invece, è previsto per il 14 settembre al Comunale Nouveau di Bologna ed è dedicato al rapporto tra musica e sport, nel segno dello sport al femminile: una serata con ospiti dal mondo della musica, del teatro, del cinema per sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti del diritto delle donne di acquisire lo status di professioniste. All'interno della due giorni si segnala, inoltre, il concerto "SENTI! La storia di una musicista sorda.

Omaggio a Dame Evelyn Glennie", ospitato al Museo di San Colombano.

Il ricco cartellone di Entroterre Festival si articola in diversi percorsi musicali: concerti serali e all'alba in luoghi come la suggestiva Rocca, il Duomo e il Parco della Fratta, il parco delle antiche fonti romane abitato da alberi secolari a Bertinoro, la Certosa di Parma, i Siti archeologici romani di Claterna e San Pietro in Casale e quello etrusco di Monte Bibele, la Chiesa di San Piero Santerno, il parco San Pellegrino o dei 300 scalini a Bologna da cui si osserva la morfologia di tutta la città; il borgo medievale di Votigno di Canossa, piccolo gioiello nascosto tra le colline reggiane; la duecentesca Rocca di Dozza, residenza signorile dei Malvezzi-Campeggi, l'abbazia di San Mercuriale, icona della città di Forlì.

Tra gli appuntamenti con i big, i concerti bertinoresi di Neri Marcorè; la prima data emiliana in luglio dell'eccentrico artista napoletano Giovanni Truppi; un insolito concerto che vede protagonisti Fabrizio Bosso e Raphael Gualazzi; il fumettista Makkox e l'attore Valerio Aprea; il leone d'oro per il teatro nel 2018 Antonio Rezza. (ANSA).