Al via nel bolognese Notti magiche alle ville e ai castelli

(ANSA) - BOLOGNA, 05 GIU - Conclusa con successo la stagione di inverno e primavera, l'Associazione "Conoscere la Musica - Mario Pellegrini" prosegue la sua attività concertistica con l'appendice estiva "Notti magiche alle ville e ai castelli", cinque appuntamenti dal 6 giugno al al luglio ospitati in alcune storiche ville o castelli nei dintorni di Bologna.

La rassegna, sempre con la direzione artistica di Alberto Martelli, quest'anno porterà i suoi artisti al castello dei Manzoli di San Martino di Soverzano a Minerbio, alla Rocca di Dozza, a Villa Smeraldi di San Marino di Bentivoglio e Ca' la Ghironda di Zola Predosa. Il Castello dei Manzoli, ospiterà il primo appuntamento in programma domani alle 21,30 con il vincitore del Concorso Suoni d'arpa 2022, cioè il Duo Eolian, formato dalla flautista croata Lucija Stilinović e dall'arpista fiumana Veronika Cikovic.

Si tratta di due giovani strumentiste di grande talento, provenienti da plurime vittorie nel proprio strumento che da alcuni anni militano nella Filarmonica di Zagabria e che suonando in duo per flauto e arpa hanno aggiunto premi e vittorie in concorsi internazionali. Il loro programma programma comprende musiche di Amorosi, Rota, Fauré, Ibert, Doppler/Zamara, Tchaikovski. La rassegna prosegue 14 giugno a San Marino di Bentivoglio con l'esibizione del trio formato dal soprano Natalya Skryabina, dal violinista Sergey Galaktionov (entrambi russi) e dal pianista Francesco Cipolletta; il 21 giugno alla Rocca di Dozza il Quartetto Goldberg, il 28 a Zola Predosa con il flautista Filippo Mazzoli e i pianisti Denis Zardi e Patrizia Montanaro e il 6 luglio a San Marino di Bentivoglio con il gala lirico del soprano Iolanda Massimo, del tenore Giuseppe Michelangelo Infantino e del pianista Paolo Andreoli, in programma arie e duetti d'opera di Donizetti, Verdi, Puccini e Bellini. (ANSA).