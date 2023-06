Al Teatro Comunale di Ferrara 24 spettacoli per la prosa

(ANSA) - FERRARA, 05 GIU - Ventiquattro gli spettacoli in cartellone, dal 6 ottobre fino al 10 maggio, per la nuova stagione di prosa del Teatro Comunale "Claudio Abbado" di Ferrara, annunciata dal direttore artistico Marcello Corvino. La campagna abbonamenti parte già oggi, mentre dal 12 settembre saranno in vendita i biglietti singoli di tutti gli spettacoli.

Il cartellone si apre con una tripla dedica a Franca Rame, a 10 anni dalla scomparsa, e a Dario Fo: tre saranno infatti gli spettacoli dedicati a una delle coppie importanti del Novecento italiano. Il 6 ottobre, Jacopo Fo presenta "Com'è essere figlio di Dario Fo e Franca Rame", nato per essere un libro, poi diventato uno spettacolo, raccoglie racconti e ricordi che cercano di rispondere alla domanda che in assoluto è stata fatta più volte allo scrittore, attore e regista nel corso della sua vita. Dal 6 all'8 ottobre Chiara Francini e Alessandro Federico portano in scena "Coppia aperta, quasi spalancata", mentre il 7 e 8, tocca a "Mistero Buffo, parti femminili", con Lucia Vasini.

La tre giorni ferrarese fa parte della rassegna di eventi "Un anno per Franca Rame" promossa dalla Fondazione Dario Fo e Franca Rame per i 10 anni dalla scomparsa di Franca che ricorre il 29 maggio 2023. Il 10 ottobre Vinicio Capossela porta al Teatro Abbado "Con i tasti che ci abbiamo", mentre dal 10 al 12 novembre al Teatro Comunale debutta in prima nazionale "Dove eravamo rimasti", il nuovo, attesissimo show di Tullio Solenghi e Massimo Lopez: "Questo spettacolo - hanno spiegato Lopez e Solenghi alla presentazione, questa mattina - proporrà sketch, brani musicali, contributi video, con alcuni picchi di comicità come una lectio magistralis di Sgarbi/Lopez, un affettuoso omaggio all'avanspettacolo, l'inedito Renato Zero di Solenghi o il confronto Mattarella/Berlusconi, inseriti nella nostra ormai collaudata dimensione dello Show".

In dicembre tocca a Simone Cristicchi (dall'8 al 10), ad Alessandro Haber (dal 15 al 17) protagonista de "La coscienza di Zeno" di Italo Svevo, al "Pojana" Andrea Pennacchi e alla band degli Oblivion. (ANSA).