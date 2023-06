Principio d'incendio nel Tribunale a Modena, risolto da pompieri

(ANSA) - BOLOGNA, 04 GIU - Un principio di incendio questa notte, poco prima delle due, si è verificato all'interno del Tribunale di Modena, in corso Canalgrande 77. I vigili del fuoco sono accorsi in forze con due squadre e due autoscale, e hanno impedito che l'incendio che ha riguardato un condizionatore presente in uno degli uffici si estendesse al resto dell'edificio. (ANSA).