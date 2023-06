Maltempo: forte temporale nel Reggiano, strade allagate

(ANSA) - BOLOGNA, 03 GIU - Un temporale di particolare intensità si è abbattuto, verso le 15, sul comune di Baiso, nel Reggiano: la forte pioggia ha causato il crollo di un albero su alcune macchine parcheggiate in località Roteglia - nessuna persona è rimasta ferita - e seri disagi alla circolazione sulla Strada Regionale 486 e sulla Strada Provinciale 19: su queste due strade il flusso d'acqua e di fango, soprattutto, impedisce ai veicoli di proseguire.

Tra le località maggiormente toccate dalle precipitazioni Ponte Secchia. L'intensità delle piogge cadute su alcuni campi seminati a monte della Strada Provinciale 19 ha fatto sì che il fosso che costeggia la carraia che divide due poderi si ostruisse di terra trasformando la carraia stessa in una sorta di letto di un torrentello di acqua e fango che ha finito per invadere a valle la strada provinciale, intasando inevitabilmente le griglie.

Uomini e mezzi del Servizio Infrastrutture della Provincia, assistiti da personale della ditta Parenti, sono subito intervenuti per rimuovere la terra con una pala meccanica e riaprire le griglie. Se non si verificheranno altri nubifragi, spiega la stessa Provincia, si conta di riaprire al transito la strada, dopo averla ripulita, entro sera.

Le pattuglie dei Carabinieri di Baiso, Castellarano e Castelnuovo Monti stanno intervenendo per la viabilità e per eventuali interventi di soccorso. (ANSA).