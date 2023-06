Giovane morto per colpo di pistola, indagato il fratello 18enne

La Procura di Piacenza ha aperto un fascicolo per omicidio in relazione alla morte di Enrico Aliagj, il ragazzo albanese di 20 anni che nel tardo pomeriggio di ieri è stato vittima di un colpo d'arma da fuoco alla testa all'interno di un'abitazione a Pontedellolio, in provincia di Piacenza. Indagato principale sarebbe il fratello 18enne della vittima, che abitava con lui insieme ai genitori e a una sorella più piccola.

La dinamica dei fatti accaduti all'interno dell'appartamento è però ancora lontana dall'essere chiara, in quanto non si esclude nemmeno possa essersi trattato non di un'azione omicida volontaria ma di un tragico incidente. Dentro casa in quel momento, oltre alla vittima e al fratello, c'era anche una terza persona, un amico dei due giovani, che inizialmente si era allontanato ma che è stato poi individuato dai carabinieri di Piacenza che hanno in mano il caso.

La Procura di Piacenza ha intanto disposto una serie di ulteriori accertamenti, tra cui anche l'autopsia sul corpo del 20enne, mentre i carabinieri sono al lavoro su alcune testimonianze di amici e vicini di casa, oltre che sulla provenienza dell'arma che è stata poi ritrovata. (ANSA).