Serie A: Sassuolo-Fiorentina 1-3

Missione compiuta per la Fiorentina, che vince per 3-1 (0-0) in casa del Sassuolo e sale a 56 punti in classifica rafforzando l'ottavo posto in attesa del risultato del Torino. Questi i gol: nel st 2' Cabral, 26' Berardi (rigore), 34' Saponara, 38' Nico Gonzales.

Insomma, un buon test per la squadra di Italiano che arriva così alla finale di Conference League di Praga, contro il West Ham, con il morale giusto e con alcuni dei potenziali titolari tenuti parzialmente a riposo. Cambia poco per il Sassuolo, meno determinato dei propri avversari ma che ha finito in 9 la partita (espulsi Tressoldi e Rogerio) ed è senza obiettivi particolari da alcune settimane