Bonaccini, l'Emilia-Romagna è pronta ad accogliere i turisti

(ANSA) - BOLOGNA, 02 GIU - "L'Emilia-Romagna c'è ed è pronta ad accogliere i turisti con il consueto calore e la professionalità di sempre. L'alluvione che ha colpito la nostra regione, un evento per proporzioni senza precedenti nel Paese, non ha condizionato l'apertura della stagione balneare, anche grazie al grande lavoro dei sindaci, degli operatori e delle comunità. Ne è prova il lungomare che inauguriamo oggi, parte del piano regionale di riqualificazione della Costa in via di completamento". Lo hanno detto il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini e l'assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini, dopo l'inaugurazione del nuovo tratto di lungomare a Misano Adriatico, nel Riminese, sottoposto a un ampio intervento di riqualificazione.

"Un intervento di cura del nostro patrimonio rivierasco che cittadini e turisti possono apprezzare di persona, in completa sicurezza. Invitiamo quindi tutti sulle nostre spiagge - hanno aggiunto Bonaccini e Corsini-, per un turismo nuovo, che guardi a sostenibilità e recupero degli spazi e tenga insieme qualità e benessere".

Finanziato dalla Regione con un contributo di 1 milione e 750mila euro, su una spesa di 2 milioni e 650 mila euro, il nuovo lungomare è stato realizzato nell'ambito del Piano per la riqualificazione della Costa emiliano-romagnola, con un investimento regionale complessivo di 32 milioni di euro per dieci progetti di rigenerazione urbana, condivisi con i Comuni della Riviera. (ANSA).