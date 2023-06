Vasco alla Romagna, "Siete fantastici, ce la farete tutti"

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Come ormai da tradizione è Vasco a dare il via alla stagione dei grandi eventi live estivi. Tutto pronto a Rimini dove il Kom salirà stasera 1 giugno e domani 2 giugno sul palco dello stadio Romeo Neri per portare "gioia, solidarietà e carica".

"Qui - come dirà alla sua combriccola a inizio concerto - per portare un po' di gioia, solidarietà e energia.

All'Emilia-Romagna ferita, terra straordinaria di gente fiera e orgogliosa, che non molla mai. Siete fantastici, ce la farete tutti".

I primi intensi minuti saranno carichi di emozioni: sui megaschermi arriveranno le immagini dell'alluvione spaventosa e il saluto di Vasco. "Ciao a tutti, benvenuti, bene arrivati, bentrovati". Con un messaggio di affetto sincero rivolto a Rimini e all'Emilia-Romagna: "questa sera portiamo un po' di gioia a questa terra, ferita, orgogliosa e fiera, straordinaria e generosa. W e forza Romagna".

Dal presidente della Regione Stefano Bonaccini è arrivato un ringraziamento speciale per tutto quello l'artista che sta facendo: Vasco è stato tra i primi a dare l'esempio facendo una donazione che, per una volta, ha reso pubblica con un post sui social: "io l'ho già fatto, voi fate quello che potete".

Un'eccezione per una giusta causa alla regola che la beneficenza si fa senza darne sfoggio.

Nei giorni dell'alluvione in Romagna, Vasco era in Puglia per le prime prove con la band. E' arrivato a Rimini il primo giorno di sole sulle zone colpite dal maltempo, accolto con calore e la certezza che con il suo concerto darà la forza, la carica di cui hanno bisogno.

Vasco si esibirà a Rimini stasera per il soundcheck riservato agli iscritti al Blasco fanclub (16.000 persone) e domani per la data zero davanti a 24mila persone. Poi il via al tour il 6 giugno da Bologna. (ANSA).