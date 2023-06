Orietta Berti canta l'amore Diverso, videoclip per il compleanno

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Oggi è il compleanno di Orietta Berti che per festeggiarlo, sceglie di celebrare ancora una volta l'amore con il videoclip di Diverso, un brano delicato e insieme forte che invita alla riflessione.

Il brano è stato scritto da Enzo Campagnoli, Tano Campagnoli e Mario Guida è contenuto nell'album La mia vita è un film (55 anni di musica) e Orietta non nasconde di essersi commossa nell'ascoltarlo la prima volta: "Siamo nati per amare e siamo parte della stessa meravigliosa famiglia: l'umanità tutta. Le emozioni, i sentimenti non conoscono né limiti né confini ma si declinano in tantissime sfumature al di là del genere regalandoci i mille colori dell'amore. Siamo tessere di uno stesso puzzle, ognuno diverso e fondamentale per la composizione del disegno che non potrebbe realizzarsi se non con l'incastro miracoloso di ciascuno di noi. Ho voluto farmi un regalo - aggiunge Orietta che oggi compie 80 anni - per il mio compleanno parlando ancora una volta di amore. Gli sguardi delle ragazze e dei ragazzi della Casa Arcobaleno di Milano, con i sorrisi, i silenzi, l'espressività raccontano e parlano più di mille parole e raccontano tutto il vissuto, le esperienze, i pregiudizi che la società può avere ma anche la gioia e la speranza per un futuro migliore che hanno ritrovato".

Il testo sottolinea l'importanza del dialogo, per superare la paura di non essere compresi, accettati e trova la massima espressione nei volti di Esse, Samantha, Vanessa, Marayah, Sergio Marina, Giulia, Marina e Cecilia che nel video sono accanto a Orietta in un bellissimo album di famiglia, quelli dove si raccolgono i ricordi più belli "Siamo grati a Orietta Berti per questa collaborazione - dice Maria Grazia Campese, presidente di Spazio Aperto Servizi - Attraverso la sua musica possiamo veicolare un messaggio semplice quanto potente: ogni persona ha il diritto di essere sé stessa. È questo il senso del progetto Casa Arcobaleno, un luogo protetto che accoglie persone discriminate a causa dell'orientamento sessuale, l'identità di genere o per il percorso di transizione avviato, che dopo il coming out si ritrovano senza il supporto della propria famiglia. Casa Arcobaleno è un luogo non di arrivo ma di ri-partenza". (ANSA).