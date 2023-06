Domani temporali in E-R, preoccupano le frane in Appennino

La nuova ondata di maltempo, attesa per domani anche in Emilia-Romagna, benché di intensità imparagonabile con quella delle scorse settimane, riaccende le preoccupazioni per le frane. È soprattutto per questo che la protezione civile ha rinnovato l'allerta gialla, estesa a tutto il territorio regionale.

A preoccupare, in particolare, è la possibilità di evoluzione dei dissesti innescatisi nelle ultime settimane nelle aree della collina bolognese e romagnola.

In pianura, ci sono ancora criticità localizzate, in particolare nel Bolognese (fra Medicina, Molinella e Budrio), ma anche nel Ravennate e Forlivese, per la difficoltà di smaltimento delle acque esondate dai corsi d'acqua che gravano sul reticolo secondario e di bonifica. (ANSA).