Chirurgia della mano in contemporanea per un 65enne e una bimba

(ANSA) - MODENA, 01 GIU - Doppia urgenza, in contemporanea, gestita dalla Chirurgia della mano al Policlinico di Modena.

Come rende noto la stessa azienda ospedaliero universitaria emiliana, infatti, venerdì 26 maggio, mentre l'equipe diretta da Roberto Adani stava operando un uomo di 65 anni per reimpiantargli un dito anulare che aveva perso a causa di un anello incastrato in un gancio, all'ospedale è giunta anche una bambina di nove anni con l'arteria radiale del polso lacerata a causa di un vetro.

In quel momento è stato necessario aprire una seconda sala di emergenza, effettuando entrambi gli interventi in contemporanea, che hanno avuto buon esito: i due pazienti stanno bene e sono stati dimessi. "Non è scontato - commenta il direttore generale dell'azienda ospedaliero universitaria modenese, Claudio Vagnini - riuscire ad attivare in breve tempo una seconda sala di emergenza, utilizzando al meglio i due microscopi chirurgici disponibili, quello della Chirurgia della mano nella prima urgenza e quello della Chirurgia plastica e ricostruttiva nella seconda". A tutto il personale coinvolto vanno i miei complimenti", conclude Vagnini. (ANSA).