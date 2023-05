Maltempo: 19 punti su 98 della costa non balneabili

Ci sono 19 punti sulla costa emiliano-romagnola - sui 98 esaminati - in cui le acque non risultano conformi ai parametri di balneabilità. E' quanto emerge dalla rilevazione effettuata ieri dall'Arpae. I punti, spiega una nota della Regione, sono interessati "più di altri dagli effetti dell'alluvione che ha coinvolto diversi corsi d'acqua con afflusso a mare". In particolare nel Ravennate, nel Cesenate e nel Ferarrese. Al riguardo "verranno emanate dai sindaci ordinanze di non balneabilità fino al rientro al di sotto delle soglie previste". Verranno ripetute analisi, già da oggi, fino a quando i parametri non risulteranno conformi.