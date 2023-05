Diciottenne ucciso in stazione, un filmato mostra l'aggressione

È ancora ricercato l'assassino del 18enne tunisino ucciso stanotte con una coltellata in stazione a Reggio Emilia. I carabinieri del reparto operativo diretti dal tenente colonnello Aniello Mautone sono al lavoro in queste ore per identificare l'autore del delitto, grazie alle immagini della videosorveglianza. Si cerca un uomo di giovane età e di cui non sono stati resi noti ulteriori dettagli. Le telecamere hanno ripreso tutto: la lite (per motivi ancora da ricostruire), poi l'omicidio e infine il responsabile che fa perdere le proprie tracce fuggendo. L'aggressione è avvenuta alle 2.50, vicino al binario 1 ovest (solitamente dedicato alla linea locale Reggio-Ciano) dov'è stato sferrato il fendente nella parte superiore destra del petto.

Il corpo senza vita è stato trovato intorno alle 3.20 - quando è scattato l'allarme al 118 e poi ai carabinieri - quasi all'ingresso della stazione centrale dove presumibilmente l'uomo si è trascinato prima di accasciarsi e morire in un lago di sangue. Sul posto anche il comandante provinciale dell'Arma, tenente Andrea Milani, il procuratore capo della Repubblica Calogero Gaetano Paci e il sostituto procuratore Laura Galli che hanno fatto un sopralluogo di ispezione, ma il fascicolo d'inchiesta è stato assegnato in queste ore alla pm Giulia Galfano che coordina le indagini. Sul possibile movente sono aperte tutte le ipotesi. La vittima, da poco maggiorenne, aveva precedenti per tentato furto e per reati di immigrazione (era arrivato in Italia diversi anni fa come minore non accompagnato). Stando a quanto filtra dagli inquirenti, non ci sono elementi chiari al momento che possano ricondurre ad un regolamento di conti per droga. Dalle prime indagini si pensa più ad una discussione finita male. Il giovane era senza fissa dimora e spesso dormiva in zona stazione, ma in passato è stato avvistato anche nel modenese, territorio nel quale si sono allargate le ricerche.