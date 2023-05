Cugini carbonizzati, la Procura chiede l'archiviazione

Il duplice omicidio dei cugini Dario e Riccardo Benazzi, ritrovati il 28 febbraio del 2021 carbonizzati dentro la loro Volkswagen Polo data alle fiamme, in un fondo agricolo di Rero, nel Ferrarese, sembra destinato a non avere soluzione: dopo oltre due anni di indagini, la Procura di Ferrara ha chiesto l'archiviazione per i due unici indagati, Filippo e Manuel Mazzoni, padre e figlio, artigiani che abitano nei pressi del luogo del ritrovamento dell'auto bruciata.

A fronte di questa decisione dei magistrati, i familiari delle vittime, gli avvocati Denis Lovison e Massimiliano Sitta, hanno già annunciato che faranno opposizione.

Per l'accusa, questo il motivo della decisione di chiedere di archiviare, mancano riscontri univoci, sono stati raccolti nelle indagini tanti sospetti e ipotesi, ma non ci sono i necessari riscontri per sostenere l'accusa in un processo. (ANSA).