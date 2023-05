Noi come loro, inclusione e diversità in arte contemporanea

(ANSA) - RAVENNA, 30 MAG - Stefania Salti, Abra Degli Esposti, Elena Fregni, GaiaMaya e la fotografa Lavinia Nitu sono le cinque artiste che esporranno nella mostra d'arte Noi Come Loro, che sarà inaugurata sabato 3 giugno, alle 16, nella Manica Lunga della Classense, a Ravenna. La mostra, visitabile fino al 24 giugno, si propone di celebrare l'inclusione e la diversità nell'arte contemporanea, sottolineando il valore delle prospettive femminili. Noi Come Loro nasce dal progetto fotografico di Lavinia Nitu intitolato May We Be Them e vuole rappresentare i doppi standard con cui la società si sta confrontando nei vari ambiti sociali, lavorativi e linguistici, ponendo l'attenzione sulla parità di genere nel mondo dell'arte, in uno spazio dedicato esclusivamente alle prospettive e alle voci delle donne, con l'intento di catturare l'anima e la bellezza della natura attraverso la connessione profonda tra l'essere umano e l'ambiente naturale.

Ogni artista esporrà una collezione di opere che spaziano tra diverse forme d'arte, come pittura, scultura e installazioni; ogni pezzo è caratterizzato da una tecnica impeccabile e da un messaggio intrinseco che invita lo spettatore a immergersi nella meraviglia della natura, a riflettere sul proprio ruolo interno e a considerare come le sue azioni possano influenzare il mondo che lo circonda, verso un cambiamento più sostenibile e consapevole. La mostra è organizzata con la compartecipazione del comune di Ravenna, la collaborazione della biblioteca Classense, il supporto dei volontari dell'associazione Banca del tempo e il coordinamento di Ribellarti Aps. (ANSA).