Mattarella arriva in Romagna, la visita inizia a Modigliana

Comincia da Modigliana, il borgo sulle colline forlivesi rimasto a lungo isolato dalle frane, la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella Romagna alluvionata. Mattarella è atterrato a Forlí e ha raggiunto in elicottero il paese (circa 4.500 abitanti) dove lo hanno accolto il presidente della Regione Stefano Bonaccini e il sindaco Jader Dardi. Il Capo dello Stato continuerà poi a Forlí in piazza Saffi incontrando i volontari che hanno lavorato all'emergenza dalla notte tra il 16 e il 17 maggio. Le tappe successive saranno Cesena, Ravenna e Lugo, infine Faenza per un incontro con i sindaci delle zone colpite. (ANSA).