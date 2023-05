'Danni alla caserma di Predappio', Nsc valuta esposto ai Pm

"Aspetteremo 30 giorni per avere risposte dagli enti che abbiamo interpellato, per sapere se c'è un reale pericolo nello stabile e quindi per le persone che vanno in caserma e per i militari. Dopo di che, se non le avremo, ci rivolgeremo alla magistratura affinché valuti eventuali omissioni da parte di chi è preposto al controllo". Lo dice il segretario generale del Nuovo sindacato carabinieri dell'Emilia-Romagna, Giovanni Morgese, tornando sul caso della caserma di Predappio (Forlì-Cesena), dopo la lettera inviata al sindaco, ai vigili del fuoco, ad Arpae e all'Ausl dove si chiedeva "un immediato intervento per verificare se sussistono le condizioni di agibilità e abitabilità".

Morgese spiega di aver chiesto anche "se c'è un pericolo di contaminazione per la presenza di eternit e se hanno fatto accertamenti". "Io mi auguro che sia tutto a posto, ma come sindacato pretendiamo risposte. Ci sono stati danni anche per il maltempo dei giorni scorsi", conclude. (ANSA).