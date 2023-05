A Bologna 'Le voci dei libri' sono in 12 appuntamenti a giugno

(ANSA) - MILANO, 29 MAG - Sono dodici gli appuntamenti di giugno di "Le voci dei libri", la rassegna curata e sostenuta da Coop Alleanza 3.0, in collaborazione con il Settore Biblioteche e Welfare Culturale del Comune di Bologna. Ad occuparsi delle lettura ad alta voce saranno gli attori della scuola di teatro Galante Garrone ma saranno gli stessi autori a parlare in prima persona.

Si comincerà il 5 giugno alle 18 nella piazza coperta della Biblioteca Salaborsa, con Luca Sommi che presenta "La bellezza.

Istruzioni per l'uso" (Baldini+Castoldi) dialogando con Stefano Bonaga. Il 7 all', all'Auditorium del MAST, Vittorio Lingiardi presenterà "L'ombelico del sogno. Un viaggio onirico" (Einaudi).

Il giorno dopo alla Biblioteca Salaborsa, toccherà a Tullio Pericoli presentare il suo "Ritratti di ritratti" (Adelphi).

Il 12 giugno alle 18.30, all'Auditorium del MAST, incontro con Carlo Rovelli in occasione dell'uscita del suo "Buchi Bianchi" (Adelphi), il 13 in Salaborsa Marco Giacomo Tirapani illustrerà "Bologna genius loci. Quattro giornate con Giosuè Carducci" (Nuova S1). Il 15 Luigi Lo Cascio incontrerà i lettori per il suo "Storielle per granchi e per scorpioni" (Feltrinelli). Il 16 giugno Andrea Cortellessa presenterà "Giorgio Manganelli. Emigrazioni oniriche, scritti sulle arti" (Adelphi). Il 19 giugno invece Umberto Galimberti parlerà con Vito Mancuso del suo "Le parole di Gesù" (Feltrinelli). Il 22 giugno David Allegranti racconterà "Quale Pd. Viaggio nel partito di Elly Schlein" (Laterza). Il 23 Adriana Pannitteri presenterà "Raffaella Carrà. La ragazza perfetta" (Morellini).

Il 27 Matteo Lancini illustrerà "Sii te stesso a modo mio.

Essere adolescenti nell'epoca della fragilità adulta" (Cortina).

Incontro finale il 29 giugno con Marcello Domini che presenta "Boom!" (Marsilio) in un dialogo con Mauro Felicori. (ANSA).