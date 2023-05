Minaccia di uccidere la madre con un coltello, arrestato dai Cc

(ANSA) - BOLOGNA, 28 MAG - Ha tenuto in ostaggio la madre, puntandole un coltello alla gola. È successo nel pomeriggio a San Lazzaro di Savena, nel Bolognese e alla fine, dopo una trattativa, in meno di un'ora i carabinieri sono riusciti a immobilizzare il 25enne, un giovane con problemi di tossicodipendenza, e ad arrestarlo.

È successo intorno alle 17.30 e a chiamare il 112 è stato il padre del ragazzo, che era riuscito a uscire dall'appartamento.

Sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di San Lazzaro e hanno e hanno iniziato a parlare col giovane, tranquillizzandolo. Approfittando di un momento di distrazione del figlio, la madre a un certo punto è riuscita ad entrare in bagno e a chiudersi dentro. I militari sono poi entrati nella casa passando da una scala sul retro e hanno bloccato il 25enne, utilizzando lo storditore elettrico (taser).

È intervenuto anche il 118.