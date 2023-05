Da Blanco a Zucchero, cast all star per Italia loves Romagna

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Blanco, Elisa, Elodie, Emma, Giorgia Luciano Ligabue, Madame, Fiorella Mannoia Gianni Morandi, Negramaro, Laura Pausini Max Pezzali, Salmo, Tananai, Zucchero. È questo il grande cast insieme per la Romagna in concerto, il 24 giugno al Rcf arena di Reggio Emilia (Campovolo).

Italia loves romagna, è il grande concerto-evento per sostenere le popolazioni colpite dall'alluvione.

La musica italiana si unisce per raccogliere fondi a sostegno della Romagna e dei suoi abitanti, 11 anni dopo "Italia loves Emilia", il concerto realizzato nel 2012 per sostenere i terremotati dell'Emilia-Romagna: perché la musica e i suoi protagonisti possono fare cose importanti, come creare ancora una volta un evento in cui sarà la forza dell'unione degli artisti e del pubblico a essere fondamentale, per un momento di solidarietà e aiuto concreto.

I biglietti per "Italia loves Romagna" saranno disponibili in prevendita dalle ore 11.00 di martedì 30 maggio sui circuiti Vivaticket, TicketOne e Ticketmaster. (ANSA).