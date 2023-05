Alberta Ferretti sfila con i volontari dell'alluvione

(ANSA) - RIMINI, 27 MAG - Moda e cinema si nutrono entrambe di fantasie che diventano concrete. La loro unione ha dato vita alle creazioni di Alberta Ferretti che per la collezione Resort 2024 si è ispirata a Federico Fellini. La sfilata tenutasi ieri sera sullo specchio d'acqua di fronte a Castel Sismondo, a Rimini, ha incantato il pubblico romagnolo e segnato il ritorno alla spensieratezza per la città dopo l'alluvione.

La scenografia era quella della rocca che ospita il museo dedicato al maestro del cinema. Ferretti, romagnola anche lei, ha deciso così di celebrare Rimini e il suo più illustre sognatore.

"È un territorio che io amo - ha detto la stilista a margine dell'evento -. Pur viaggiando tanto, pur essendo una donna curiosa, mi piace sempre tornare a casa. È un territorio che chiamo 'la mia isola', perché c'è vivacità, la gente è molto accogliente, si fa squadra. E poi c'è una natura molto bella, c'è il mare e volendo ci sono le colline. Molto spesso prendo la macchina, giro e vado per colline, e questo riempie la mia mente di cose belle. La natura è uno stimolo".

Uno stile romantico ed etereo disegna abiti sognanti ma concreti, che indagano la psicologia femminile e che diventano strumenti di espressione della propria personalità. I colori della collezione sono quelli del luogo: il beige della sabbia, i marroni del castello, il verde dei prati e il blu del cielo, oltre alle luccicanze dei riflessi sull'acqua.

A chiudere la sfilata, un gruppo di volontari che in questi giorni ha prestato servizio ai territorio alluvionati con la maglia dalla scritta 'Io ci sono', i cui proventi delle vendite saranno devoluti in beneficienza. "Ho avuto molte perplessità se andare avanti o no" con la sfilata, ha ammesso Ferretti. Però "per come la gente accoglie l'evento" e con "tutte le istituzioni, anche nazionali" che "hanno detto 'Alberta, è un messaggio positivo, si va avanti'", la stilista ha deciso di procedere con l'evento, "per cui sono qua". (ANSA).