A Fidenza il festival Testo …pretesto. Ogni libro è un via

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Torna a Fidenza fino al 28 maggio "Testo…Pretesto. Ogni libro è un viaggio", il Festival multidisciplinare che porta arte, cultura e spettacolo nelle piazze e nelle strade della città. Protagoniste saranno le scuole, le associazioni, le librerie, la biblioteca e i numerosi ospiti che si alterneranno nei tanti appuntamenti previsti dal ricco programma. Letture ad alta voce, simposio di poesia, concerti di pianoforte, camminate "lunari" e tante altre pratiche virtuose contribuiranno a valorizzare il senso di comunità e la partecipazione.

Nel Cortile del Municipio e sul palco del Teatro Magnani saliranno alcuni protagonisti di punta della cultura italiana.

In particolare domenica 28 maggio al Teatro Magnani di Fidenza sarà Lella Costa a chiudere il Festival con lo spettacolo dal titolo "Invisibili le città". Titolo della V edizione è "La vita inquieta: l'urgenza del cambiamento": grazie alla lettura possiamo cercare di interpretare e di affrontare la vita, piena di forti contraddizioni e di grandi incertezze. Il Festival propone, infatti, la letteratura come strumento di consapevolezza civile e politica. In particolare, la stretta connessione fra Scienza e Letteratura ci farà scoprire come sia possibile, per ciascuno di noi, rendersi artefice del cambiamento. Quattro sono gli ambiti tematici: "Italo Calvino e la sfida al labirinto", "Fidenza racconta Fidenza", "La Letteratura intorno" e "Scienza e letteratura" con una mostra di libri e di riviste di cucina e conversazioni con esperti di arte gastronomica. (ANSA).