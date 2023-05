Unioncamere, in E-R sale ancora il comparto costruzioni, +3%

(ANSA) - BOLOGNA, 25 MAG - In Emilia-Romagna il volume d'affari del comparto costruzioni nel primo trimestre 2023 risale ancora (+3%) rispetto al 2022. Incremento esteso a tutte le dimensioni di impresa, soprattutto alle grandi. La consistenza delle imprese attive ha però registrato una flessione (-688 imprese, -1%) rispetto allo stesso periodo 2022.

Si attenua, ma prosegue e rimane positiva la tendenza per l'industria delle costruzioni emiliano-romagnola nel primo trimestre, mentre si è affievolita e va ormai verso la conclusione l'esperienza dei "super bonus" introdotti a sostegno del settore edilizia. È quanto emerge dall'indagine sulla congiuntura delle costruzioni realizzata da Camere di commercio e Unioncamere Emilia-Romagna.

Tra gennaio e marzo, la fase di espansione avviata fin dal primo trimestre 2021 è proseguita, ma con un ulteriore rallentamento del ritmo di crescita del volume d'affari a prezzi correnti rispetto allo stesso periodo del 2022 (+3%). La crescita dell'attività del settore delle costruzioni nel trimestre ha mostrato una netta correlazione positiva tra dimensione d'impresa e andamento del volume d'affari.

Le piccole imprese, da 1 a 9 dipendenti, hanno registrato un minimo incremento (+0,3%). Invece, l'attività è aumentata in modo consistente per le medie imprese da 10 a 49 dipendenti (+4,7%) e ancor di più per le grandi imprese da 50 a 500 (+6,2%). A testimonianza del rallentamento della ripresa, il saldo dei giudizi tra le quote delle imprese che hanno rilevato un aumento o, viceversa, una riduzione del volume d'affari rispetto allo stesso periodo del 2022 è sceso, ma ha interessato soprattutto le piccole imprese, calando a quota -0,3 punti. Per le medie imprese ha mostrato una contenuta flessione e si è mantenuto comunque elevato a 23,6 punti. Invece per le grandi imprese il saldo dei giudizi è migliorato risalendo a +35,8 punti su livelli decisamente elevati. (ANSA).